Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Projesi Başlatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz HPV aşısı projesini duyurarak, ilk etapta 2 bin vatandaşın aşılanacağını açıkladı. Proje, kanserle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

09.10.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HPV aşısı projesiyle ilgili "Ankara'da başlattığımız ücretsiz HPV aşısı projesi kapsamında ilk etapta 2 bin vatandaşımızın aşılanmasını planlıyoruz. Türkiye'de ilk kez bizim duyurduğumuz bu projeyle halk sağlığına önemli bir katkı sunuyoruz. Dileğimiz, tüm vatandaşlarımızın bu aşıya ücretsiz olarak erişebilmesi ve sağlıklı bir geleceğe adım atmasıdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından HPV aşı uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da başlattığımız ücretsiz HPV aşısı projesi kapsamında ilk etapta 2 bin vatandaşımızın aşılanmasını planlıyoruz. Türkiye'de ilk kez bizim duyurduğumuz bu projeyle halk sağlığına önemli bir katkı sunuyoruz. Dileğimiz, tüm vatandaşlarımızın bu aşıya ücretsiz olarak erişebilmesi ve sağlıklı bir geleceğe adım atmasıdır" dedi.

Yavaş'ın paylaştığı videoda ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, projeye ilişkin bilgi verdi. HPV aşısı uygulamasını Türkiye'de ilk duyuran başkanın Mansur Yavaş olduğunu belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Biz bu uygulamaya çalışmaya başladıktan sonra 11 belediye bizden bu konuyla ilgi teknik destek aldı. 9-30 yaş arasındaki kız çocuklarına ve kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik HPV aşıları uygulayacağız. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın, Büyükşehirden sosyal destek alan vatandaşlarımızın arasından seçtik. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde gönül ister ki bu aşıların SGK tarafından ödeme kapsamına dahil edilsin ve bütün vatandaşlarımız bu aşıdan faydalanabilsin."

Prof. Dr. Hasan Bostancı,  HPV aşısı projesiyle ile ilgili "Ankara Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında bin 500 tane vatandaşımızın HPV aşısıyla ilgili bu projeyi biz severek kabul ettik. Aşıla hizmetlerimiz şu anda hastanemiz bünyesinde yapılmakta. İlerleyen aşamada da Büyükşehirden bize gelen bilgilere göre bunların devamının geleceği yönünde oldu. İnşallah yayılarak tüm Türkiye'de devam edeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

"Her bireyi çok ilgilendiren kanser önleyici aşı"

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da "Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olmak bizim için çok guru verici bir şey. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ortak yürüttüğümüz projenin kız çocukları, kadınları çok ilgilendiren ama aslında her bireyi çok ilgilendiren kanser önleyici aşı olması da çok mühim. Dünyada en yaygın görülen hastalıktan bahsediyoruz. HPV maalesef bazı türleri en başta kadınlarda rahim ağzı kanseri ama 6 tane daha çok yakın kanserle ilişkili ama çok etkili bir aşısı var. Özellikle 15 yaş altında yaptığımızda bunun gelişmesini ve erkeklerde de gelişecek kanserleri yüzde 99,5 önlüyor. Dileriz ki Türkiye'deki bütün kadınlar ve bütün erkekler bu aşıya kavuşurlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ücretsiz HPV Aşısı Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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