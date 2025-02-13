Ankara'da Üst Geçit Onarımı Citikçe Geciktiriyor - Son Dakika
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Ankara'da Üst Geçit Onarımı Citikçe Geciktiriyor

Ankara\'da Üst Geçit Onarımı Citikçe Geciktiriyor

İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin onarımı sürerken, vatandaşlar can güvenliğini riske atarak geçiyor.

13.02.2025 12:50
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Ankara'da trafik akışının yoğun olduğu İstanbul Yolu'ndaki üst geçidin onarım çalışmaları nedeniyle kullanım dışı kalması, vatandaşların zorluk yaşamasına ve yolun karşısına can güvenliklerini riske atarak geçmelerine yol açıyor.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, İstanbul Yolu Metro istasyonu çıkışındaki üst geçidin her iki girişi de belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları sebebiyle yaklaşık bir ay önce kapatıldı.

Vatandaşlar, Başkent'te trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan 5 şeritli caddede bulunan üst geçidin kullanım dışı kalmasından ötürü hızlı giden araçların arasından can güvenliklerini riske atarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Söz konusu noktada kullanılabilir en yakın üst geçit ise yaklaşık 500 metre mesafede bulunuyor.

Caddeyi kullanan Nuray Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst geçidin günlerdir tamamlanmadığını, uzun zamandır çalışmaların aksadığını ve yolun karşısına güçlükle geçtiğini anlattı.

Boran, "Günlerdir üst geçit bu halde, iki kişiyle onaracağız diye uğraşıyorlar. Bu köprü iki kişiyle yapılmaz, ortada ve yanlarda grup halinde çalışılması lazım. En geç 1 haftada bitebilecek üst geçit için sorduğumuzda, '1 ayda bitireceğiz.' diyorlar. Yüzlerce insan buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor." diye konuştu.

Büyük tehlike yaşadıklarını vurgulayan Boran, üst geçidin bir an önce onarılması ve kullanıma açılması talebinde bulundu.

"5 kere şikayette bulunduk ancak sonuç alamadık"

Hayrullah Aktaşçı ise "Üst geçidin kullanılamaması nedeniyle belediyeye 5 defa şikayette bulunduk ancak sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

Belediyeden kendilerine üst geçidin 20 gün içinde yapılacağı bilgisinin verildiğini anlatan Aktaşçı, "5 defa şikayet ettik, verilen cevaplar aynı. Bizler karşıdan karşıya geçerken ezilme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Gökçe, "Ne söyleyeyim hizmeti görüyorsun işte. Bir haftadır burayı böyle görüyorum. Mecbur eve gitmek zorundayım, sabah ve akşam burayı kullanıyorum." dedi.

Bölgede bir hastanede görev yaptığını aktaran Alperen Akgül ise yolu mecburen kullandığını ve her sabah can güvenliğini hiçe sayarak yolun karşısına geçmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Üst Geçit Onarımı Citikçe Geciktiriyor - Son Dakika

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