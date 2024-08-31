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Ankara'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 22 bin 300 sentetik ecza, 278 gram pc maddesi, otomatik tabanca, tabanca ve 187 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden birine emniyette işlem yapılırken, diğer zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.