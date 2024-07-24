Ankara'da Vektörle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sıcak yaz günlerinde larva oluşumunun önüne geçmek için vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor. BelPlas A.Ş., Başkentin dört bir yanındaki yeşil alanlar ile sulak bölgeleri ilaçlarken; ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri de park ve rekreasyon alanlarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

ABB Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş., sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sulak ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarına ek olarak ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri ise park ve rekreasyon alanlarında temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler ayrıca menfezler, süs havuzları, çöp alanları, foseptikler, dereler, ırmaklar, çaylar ve gübrelik alanları da ilaçlıyor.

Başkent'te vektör popülasyonunu kontrol altına almak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren BelPlas AŞ İlaçlama Müdürü İsmail Dane, "BelPlas A.Ş. tarafından yürütülmekte olan vektörle mücadele çalışmaları açıktan akan kanallar, göl, gölet, inşaat altı su birikintileri, sazlık ve bataklıklarda ayrıca vatandaşlarımızın özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gösterdiği park ve rekreasyon alanlarında halk sağlığını koruma adına ilaçlama çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam etmektedir" dedi.

ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Merve Cihanbilir de "Mogan Parkı'nda günlük olarak temizlik, biçim, tırpan, çiçek dikimi, ağaç dikimi ve budama gibi işlemleri yapıyoruz. Parkımızda ayrıca günlük yaklaşık 2.5-3 ton civarında çöp çıkarmaktayız. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda vakit geçirebilmeleri ve eğlenebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

Göksu Parkı Mühendisi Selma Türkoğlu ise "Vatandaşların Göksu Parkı'nda daha temiz ve yeşil bir ortamda bulunması ve güzel vakit geçirebilmesi için temizlik çalışmasını aralıksız sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız parkımızda günlük rutin olarak temizlik, budama işlemleri yaparken süpürge araçlarımız ise parkımızdaki sert zeminleri süpürmektedir. Ekip arkadaşlarımız alandan günlük yaklaşık 3 ton çöp çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.