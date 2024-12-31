Ankara'da Yeni Yıl Hazırlıkları Tamamlandı

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN
(ANKARA) - Başkent Ankara'da yeni yıla saatler kala çok sayıda Ankaralının yeni yılı karşılaması beklenen Kızılay Meydanı ve Kuğulu Park başta olmak üzere işlek cadde ve meydanlarda hazırlıklar tamamlandı.
Yeni yıla saatler kala çok sayıda Ankaralının yeni yılı karşılaması beklenen yerlerde hazırlıklar tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Meydanı'nı 2025 yazısı, dev yılbaşı ağacı ve dekoratif süsler ile renklendirdi. Çankaya Belediyesi ise Kuğulu Park'ı yeni yıla hazırladı. ANKA Haber Ajansı, yeni yıla saatler kala kentin işlek noktalarında yapılan hazırlıkları görüntüledi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı.
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