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Ankara\'da Yeniyıl Coşkusu

Ankaralılar, 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda güvenlik önlemleri altında 2025'i karşıladı.

01.01.2025 00:47
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Ankaralılar yeni yılı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde karşıladı.

Başkentliler yeni yıl kutlamaları için akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi işlek yerlerde toplanmaya başladı.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak için emniyet güçleri, alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kontrol noktalarında polislerin üst araması yapmasının ardından vatandaşların geçişlerine izin verildi.

Atlı polislerin kalabalık yerlerde devriye atması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek yerlerde kalabalık oluşturan Ankaralılar, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde 2025'e coşkuyla "merhaba" dedi.

Kaynak: AA

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