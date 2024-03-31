Ankara\'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 aldı.
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ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38,58'inin açıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde YRP Adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gidiyor. Şanlıurfa'da saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38.58'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Şanlıurfa'da YRP yüzde 39.25, AK Parti yüzde 35.53 oy aldı.
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