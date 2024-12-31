Ankara\'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Güncel

ANKARA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Tandoğan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu. Tandoğan, "403 sabit uygulama noktamızda 18 bin 735 personelimizle beraber sahadayız" dedi.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Tandoğan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi alınan güvenlik tedbirleri hakkında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında bilgilendirmede bulundu. Tandoğan, yaptığı açıklamada 2025 yılına için temennilerde bulunarak, "Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, İl Valimiz Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç müdürümüzün talimatları doğrultusunda yılbaşına özel ve hassas bir şekilde bir planlama yaptık. Malumunuz, son yapılan hem personel alımı hem de araç alımlarıyla beraber Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yoğunluğumuzu birazcık da trafik unsurlarımıza verdik. 2 bin 646 ekip ve 18 bin 735 personelle bu geceyi huzurlu bir şekilde vatandaşlarımızın atlatabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tedbirlerimiz bugün başlamadı. Şu anda 403 sabit uygulama noktamızda hareketleri saymıyorum, 403 sabit uygulama noktamızda 18 bin 735 personelimizle beraber sahadayız. Başta İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç olmak üzere hepimiz, bütün rütbelilerimiz; sahada olması gereken asayiş hizmetleri, trafik hizmetlerinin haricinde idari kısımlarda görev yapan arkadaşlarımız dahil şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak sahadayız" diye konuştu.

Tandoğan, "Bizim yaklaşık on gün öncesinde başlayan tedbirlerimiz vardı. Tabii bugün de haliyle dozajının son noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Tedbir aldığımız yerler, malumunuz vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alanlar; konser alanları, yüksek hızlı tren garı, AŞTİ, havalimanı gibi yerlerin tamamında en üst düzeyde tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Ayrıca Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından özel güvenlik çalışılması gereken noktaların tamamında gerekli denetimler yapılmış durumda. Şu anda bulunduğumuz yer, malumunuz Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burada 112 Acil Çağrı yerleşkesinin içerisinde bulunuyoruz. Buraya gelen ihbarlar, anında buradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla değerlendirilerek sahadaki görev yapan ekiplerimize nitelikli bir şekilde aktarılıyor. Hızlı ve etkin müdahale, aslında müdahaleden daha önemlisi herhangi bir suç oluşmadan veya herhangi bir yoğunluk oluşmadan gerekli tedbirleri alma açısından değerlendirmeler yapılarak sahaya hızlı bir şekilde aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tandoğan, trafik ve asayiş konularında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Burada vatandaşlarımızın yeni yılı huzurlu geçirmeleri için, malumunuz biz bugün yapmış olduğumuz değerlendirmelerde başta işlenen suç türleri açısından trafik suçlarını görüyoruz. Vatandaşlarımıza alkollü araç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında ikinci derecede asayiş suçları geliyor. Bununla ilgili de zaten yeterli tedbirler sahada mevcut. Bir diğer konuyu aktarmak istiyorum. Malumunuz yapılan son yasal değişiklikle beraber ateşli silah, ruhsatsız ateşli silahlarla alakalı işlenen suçlarda hem suç bazında hem de silah konusunda değişikliğe gidildi. Vatandaşlarımızın bu sevinçli günleri, mutlu günleri olumsuz bir duruma çevirmemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinde görevli personelin çalışmaları hakkında da bilgi veren Tandoğan, şunları kaydetti:

"Burada olduğumuz yerde de arkadaşlarımızı sahaya nitelikli veri aktarması açısından yaklaşık 170 tane personelimiz çalışıyor. Birazdan biz de burada üstümüzü başımızı değiştirip sahaya ineceğiz. Bütün vatandaşlarımıza huzurlu, kazasız, belasız, başta da sağlıklı bir yıl temenni ediyoruz. Yeni yılımız hayırlı olsun."