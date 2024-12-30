Ankara'da Yılbaşı İçin Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. ANKARAY ve metro saat 02.30'a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergahtaki 109 adet gece servisiyle kesintisiz olarak hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin yılbaşı akşamında yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında, sahada ve masa başında 7/24 hizmet verecek. Başkent 153; 31 Aralık Salı yılbaşı günü dahil vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturmayı sürdürecek. Ankara İtfaiyesi; 48 istasyonda toplam 289 araç ve 340 personel ile yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için görevlerinin başında olacak. Hayvan ambulansları ile ihtiyaç halinde hizmet vermeyi sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve "Çankaya Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de nöbetçi ekiplerle yılbaşı gecesinde de 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu ulaşımda yılbaşı düzenlemesi yaptı. Metro ve ANKARAY yılbaşı gecesi saat 02.30'a kadar hizmet verecek. Raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları ise saat 03.00'e kadar ek seferlerle hizmet sunacak. Toplamda 45 metro ring güzergahında 107 ek otobüs seferi planlandı. Başkent'te 24 saat ulaşımı sağlayan EGO otobüsleri ise 05.00'a kadar 29 güzergahtaki 109 adet gece servisiyle hizmet verecek. Toplu taşıma hizmetlerinde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek. Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabilecek.

ASKİ ekipleri, arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemleri için yılbaşında 7/24 esasına göre görevleri başında olacak. Yılbaşı gecesi 350 personel ve 120 araç ile sahada olacak olan ASKİ ekipleri, tüm arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ASKİ yetkililerine "0312 616 10 00" numaralı telefondan şikayet ve taleplerini iletebilecek. Resmi tatil olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Genel Müdürlük 8 numaralı cari işlemler veznesi, Ankaralılara kartlı su satışı ve fatura ödeme konusunda 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AŞTİ'DE ve parklarda güvenlik önlemi

Park, bahçe ve rekreasyon alanlarında güvenliği ANFA Güvenlik, AŞTİ'de ise BUGSAŞ ekipleri sağlayacak. AŞTİ'de; 24 saat esasına dayalı olarak 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 saatleri arasında 3 vardiya halinde 205 güvenlik personeli görev başında olacak. Toplam bin güvenlik kamerası ve 2 bomba arama köpeğiyle de güvenlik kontrolü sağlanacak. Yolcu güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınacağı AŞTİ'de yılbaşı gecesi ayrıca Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri de takviye destek sağlayacak.

Zabıtadan gıda ve hijyen denetimi

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler; halk sağlığını koruma amacıyla özellikle market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM'lerde gıda ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Eğlence ve dinlenme mekanlarını da mercek altına aldı. Yılbaşı gecesi boyunca sahada aktif olacak Zabıta Dairesi Başkanlığı, 20 ekiple denetimlerine devam edecek. Ayrıca, vatandaşlardan gelebilecek başvurulara hızlı müdahale için 5 ekip merkezde hazır bekleyecek.