Ankara'da Yılbaşı Kontrolleri

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(ANKARA) - Yılbaşı dolayısıyla, Ankara'nın çeşitli noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından yoğun biçimde asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı.

Kolluk kuvvetleri vatandaşın huzur ve güveni için gece boyunca sahada hazır bulundu. Emniyet güçleri, Ankara'da birçok noktada hem asayiş, hem de trafik kontrolü gerçekleştirdi. Denetimleri sabaha kadar sürdürülecek.

Saat 01.00 sularında araç muayenesinin tarihi geçmesinden ötürü trafik ekiplerinin ceza kestiği vatandaş şunları söyledi:

"Yeni yıla gireli daha bir saat oldu, trafik cezası yedik. Cezanın nedeni araç muayenesinin olmamasından. Cezanın tutarı 2 bin 167 TL, devletimiz sağ olsun"