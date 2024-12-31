Ankara\'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı

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ANKARA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yılbaşı öncesi haksız fiyat artışlarına yönelik kafe, restoran ve kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılbaşı öncesi kafe, restoran ve kırtasiyelerde fahiş fiyat ve haksız kazançla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de asgari ücretinin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yaptı. Restoran ve kafeler denetlenerek, menülerdeki fiyatların kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığı ve fiyatlarda yılbaşı ve yeni asgari ücretten dolayı artış olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, girdikleri bir kırtasiyede de yılbaşı süs ve hediyelerinde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarına bakıldı.

Ankara İl Ticaret Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca, menü fiyatlarıyla kasa fiyatlarının denetlendiğini ifade ederek, "Yeni yılla birlikte, asgari ücret artışından sonra fiyat artışını dengeleyebilmek ve artışın önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler devam etmektedir. Marketlerde yaptığımız denetimlerimiz haricinde kafe, restoran ve diğer işletmelerde denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Koca, tespit edilen usulsüzlüklere yönelik idari cezaların uygulandığını kaydetti.