Ankara'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı

Ankara\'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı

Ankara'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi kafe, restoran ve kırtasiyelerde haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyatların menülerle uyuşup uyuşmadığı kontrol edildi.

31.12.2024 14:04  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yılbaşı öncesi haksız fiyat artışlarına yönelik kafe, restoran ve kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılbaşı öncesi kafe, restoran ve kırtasiyelerde fahiş fiyat ve haksız kazançla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de asgari ücretinin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yaptı. Restoran ve kafeler denetlenerek, menülerdeki fiyatların kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığı ve fiyatlarda yılbaşı ve yeni asgari ücretten dolayı artış olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, girdikleri bir kırtasiyede de yılbaşı süs ve hediyelerinde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarına bakıldı.

Ankara İl Ticaret Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca, menü fiyatlarıyla kasa fiyatlarının denetlendiğini ifade ederek, "Yeni yılla birlikte, asgari ücret artışından sonra fiyat artışını dengeleyebilmek ve artışın önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler devam etmektedir. Marketlerde yaptığımız denetimlerimiz haricinde kafe, restoran ve diğer işletmelerde denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Koca, tespit edilen usulsüzlüklere yönelik idari cezaların uygulandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Ankara, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:32:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.