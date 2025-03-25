Ankara'da Yolsuzluk Protestosu: 2 Polis Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Yolsuzluk Protestosu: 2 Polis Yaralı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını protesto eden gruptan 44 kişi gözaltına alındı, 2 polis yaralandı.

25.03.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 2 polis memuru yaralandı, barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gösteriler için toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

İnce'nin alandan ayrılmasının ardından bazı göstericiler, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan polis barikatını aşmaya çalıştı, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu, polise taş ve şişe atıldığını ifade etti.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe attı. Bu esnada 2 polis memuru yaralandı.

Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.

Olaylarda gösterilere katılan 44 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Göstericilerin dağıldığı alanlarda oluşan çöp yığınları belediye ekiplerince temizlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, ankara, Güncel, Hukuk, Terör, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yolsuzluk Protestosu: 2 Polis Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:22:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Yolsuzluk Protestosu: 2 Polis Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement