Ankara'da Yolsuzluk Protestosunda Çatışma - Son Dakika
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Ankara'da Yolsuzluk Protestosunda Çatışma

Ankara'da İBB yolsuzluk soruşturmasını protesto eden gösterilerde 5 polis yaralanarak 66 kişi gözaltına alındı.

24.03.2025 02:16
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Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı, ateş yakarak barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 66 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Kızılay'da toplandı.

Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını ifade etti.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı. Bu esnada 5 polis memuru yaralandı.

Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Bazı göstericiler de Karanfil Sokak'ta ateş yakarak barikat kurmaya çalıştı. Buradaki bir aracın da çamurluklarının söküldüğü görüldü. Yakılan ateşi bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.

Olaylarda gösterilere katılan toplam 66 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Göstericilerin dağıldığı alanlarda oluşan çöp yığınları belediye ekiplerince temizlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Kaynak: AA

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