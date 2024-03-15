Ankara\'daki ilk imaret ramazan ayında hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki ilk imareti ramazan ayıyla hizmet vermeye başladı.
Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, yapımını 85 günde tamamladıkları Hacı Bayram-ı Veli İmareti'ni vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bahçecik, bir Osmanlı geleneğini yaşatmanın gururu içinde olduklarını belirterek, "İmaretler, Osmanlıdan bugünlere kalan birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın müthiş bir örneği. Bunu geleceğe taşıyan bir kurum olmanın kıvancı içindeyiz." dedi.
Ankara Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin 850 metrekare kapalı alana sahip olduğunu anlatan Bahçecik, günlük 2 bin kişiye ve 500 ailenin evine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Ramazan boyunca Ankara halkının, ailelerin ve öğrencilerin imarette bulunan yemek salonunda iftar yapma imkanının olduğunu belirten Bahçecik, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı dışında da yılın 365 günü biz bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Şu an yeni olduğu için yaklaşık 90 ailenin evine yemek servisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 150 vatandaşımız da burada yemeklerini yiyorlar. Bizler, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her bir vakfiyenin şartlarını yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu, çok büyük bir emanet. Biz de inancımız gereği sahip çıkıyoruz. Bizden önce hayır sahibi kişilerin ekmiş olduğu, bugün dünyanın dört bir tarafında hoşgörü, adalet, paylaşma, birlik ve beraberlik tohumları meyveye dönüşerek ulu bir ağaç halini aldı. Bu duruma da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak aracılık yapıyor olmamız çok önemli."
Bahçecik, yıl boyunca Ankara'da aktif hizmet verecek imarette ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek dağıtımı için başvuru almaya başladıklarını, Ankara'nın dört bir yanındaki evlere sıcak yemek götüreceklerini söyledi.
İhtiyaç sahibi ailelere seslenen Bahçecik, "İhtiyaç sahibi her insanımızın, ailemizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Onları soframızın ve yemeğimizin tadı tuzu olmaya davet ediyorum." diye konuştu.
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