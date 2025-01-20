Ankara\'dan kısa kısa

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Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, bakım ve onarıma alınan ilçedeki yüzme havuzunu kısa süre içinde halkın hizmetine açacaklarını bildirdi.

Lal, Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit ile Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan, belediyeden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne devredilen yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Lal, başlattıkları bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından yarı olimpik yüzme havuzu kısa sürede halkın hizmetine açmayı planladıklarını belirtti.

Beypazarı'nda il kongresi hazırlıkları

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, ilçe olarak Ankara İl Başkanlığı kongresine hazır olduklarını belirtti.

Etili, yaptığı açıklamada, ilçe delegeleriyle kongreye hazır olduklarını ve adaylarına destek vereceklerini ifade ederek, bu kutlu davanın ülke açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Etili, "Aydınlık bir geleceğin temellerini hep birlikte inşa ediyoruz. AK Parti'nin hedefleri doğrultusunda ülke ve millet için üretmeye devam edeceğiz. Başka partiler içi boş açıklamalar yaparak algı peşinde koşarken, biz sadece ülkemiz için çalışır, milletimiz için üretiriz. Hizmetin adresi 23 yıldır olduğu gibi bellidir, yaparsa AK Parti yapar." ifadelerini kullandı.

Şehit Yalçınkaya anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında şehit olan jandarma er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 31. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğince dernek binasında düzenlenen anma programına, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, şehit Yalçınkaya'nın ailesi, yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi, tekbir ve salavatlar getirildi.

Program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla sona erdi.