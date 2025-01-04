Ankara Engelli Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Ankara Engelli Meclisi Yeni Döneme Başladı

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Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, yeni dönem çalışmalarıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herkesin eşit koşullarda yaşam sürmesi için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

04.01.2025 13:15  Güncelleme: 14:10
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, yeni dönem çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis'in açılış toplantısına gönderdiği videolu mesajda, tüm engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin yeni dönem çalışmaları başladı. Meclis'in açılış toplantısına videp mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki bir şehri güçlü kılan yalnızca yolları, binaları ya da parkları değildir. Asıl güç o şehrin her bir bireyinin eşit koşullarda ve onurlu bir yaşam sürebilmesidir. Engelleri kaldırmak için bir araya gelen yürekler güçlü bir toplumun temellerini atan en büyük güvencedir. Bu nedenle bugün burada bulunan sizler dayanışmanın, eşitliğin ve umudun en güzel örneklerini temsil ediyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 'önce insan' diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eşit bir şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak bizim en temel önceliğimizdir."

"Ankara'yı el birliğiyle inşa edeceğiz"

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde katılmalarını sağlamak adına yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Engelli bireylerimizin hayatını iyileştiren pek çok projeyi de hayata geçirdik. Daha fazlasını gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Ancak unutmayalım ki; engelleri aşmanın yolu sadece alınan kararlardan değil, hepimizin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmadan geçer. Engelli bireylerimizin haklarını tam anlamıyla kullanabildiği, sosyal hayatta daha fazla yer aldığı bir Ankara'yı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bu sadece belediyelerin değil, toplumun her bir ferdinin de sorumluluğudur. Bu vesileyle Engelli Meclisini hayata geçiren ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu meclis sorunları birlikte ele almanın, ortak çözümler üretmenin ve daha güçlü bir dayanışma örneği sergilemenin önemli bir simgesi olacaktır. Hep birlikte engelleri kaldırmak için çalışacağız. Çünkü engelleri kaldırmak sadece bir görev değil, hepimizin aynı zamanda insanlık borcudur. Daha eşit, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Ankara için umudumuz ve kararlılığımız tamdır."

Kaynak: ANKA

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