Ankara Kent Konseyi Başkanı Çubuk Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Çubuk Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Ankara Kent Konseyi Başkanı Çubuk Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti. Demirbaş, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Kent Konseyi'nin 6 milyona hizmet eden çatı yapı olduğunu ve herkesin Başkent'e hizmeti amaçladığını belirtti. Yılmaz ise Çubuk'un önemli bir ilçe olduğunu vurgulayarak, düzenledikleri festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ziyarette, ilçeyle ilgili çalışmalar ve projeler de görüşüldü.

04.07.2024 13:35
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Belediye toplantı salonunda yapılan görüşmede konuşan Demirbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Kent Konseyi'nin 6 milyona hizmet eden çatı yapı olduğunu ve herkesin Başkent'e hizmeti amaçladığını belirtti.

Kent Konseyine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Demirbaş, "Kent konseyi 6 milyonun sorunlarını dile getiren yapı olmalı. Bu anlam da esnafından sanayicisine, çiftçisinden memuruna, Ankara'nın kültüründen tarihine ve politik durumuna kadar bütün sorunların ele alınacağı çatı oluşturulduğunu görüyoruz. Her siyasi görüşün bulunduğu çalışma grubunun oluşması son derece önemli. Burada mesele kentimiz, mesele Ankara'mız." ifadesini kullandı.

Yılmaz ise Çubuk'un hem yöresel ürünleriyle hem de düzenlediği Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ile başkentin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Çubuk festivaline sadece Ankara'dan değil yurdun her yerinden insanların akın ettiğine değinen Yılmaz, "Yaz döneminde festivale gelince o kadar etkilendim ki, normalde Anadolu'da festivaller çok yaygın ama ilçenin nüfusunun 10 katını çeken festivali ilk defa gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı ziyarette Yılmaz, Demirbaş ve ekibini, düzenleyecekleri olağan genel kurullarına davet etti.

Görüşmede, ilçeyle ilgili yapılacak çalışma ve projelerde de istişare edildi.

Kaynak: AA

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