Ankara Kent Konseyi İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve heyeti, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Kahramankazan Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Ziyarette, konseyin çalışmaları hakkında bilgi verildi ve iş birliği vurgulandı.

03.07.2024 11:50
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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyet, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Ziyarette, konseyin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, ilçelerle iş birliği yapılabileceği vurgulandı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ortak akıl ilkesi doğrultusunda ilçe belediye başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyet, son olarak Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi, ilçelerle iş birliğine hazır

Ziyaretlerde Başkan Halil İbrahim Yılmaz, ilçe belediye başkanlarına, AKK yürütme kurulu üyeleri ve çalışma grubu sözcülerini tanıtarak, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Seçimlerde gösterdikleri başarılardan dolayı ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Yılmaz, ortak akıl ilkesi gereği iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ise sosyal medya hesapları üzerinden AKK'ye kent kültürü adına yaptıkları çalışmaları için teşekkür ederek, "Yeni dönemde ortak akıl ilkesi ve katılımcı yönetim anlayışı içerisinde en büyük paydaşlarımızdan birisi olacağına inandığım Ankara Kent Konseyi ile yerel iş birlikteliklerini artırarak, hep birlikte, el ele, omuz omuza Çamlıdere'mizi ve Başkentimizi ileriye taşınmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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