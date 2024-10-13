Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

Güncel

(ANKARA) - Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Zivertepe'den 21 pare top atışıyla başlayan kutlamalar kapsamında, Anıtkabir'e ziyarette bulunuldu ve Birinci Meclis'te tören yapıldı. Kutlamalara katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milli mücadele ruhunu yeniden vatandaşlarımız ile paylaşmanın mutluluğunu paylaştık" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Zivertepe'den saat 07.15'te 21 pare top atışıyla başlayan kutlamalar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, konut ve iş yerleri ile caddeler ve meydanlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve il protokolünün katıldığı heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Vasip Şahin, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından, Ulus'ta Birinci TBMM binasında tören düzenlendi. Vali Şahin ve Mansur Yavaş ile ilgili kamu kuruluşu, dernek, vakıf, ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı kutlama töreninde de saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar yapıldı.

İl Protokolü, Birinci Meclis binası önünden başlayan Seymenler kortej yürüyüşünü izledi. Kortej, Ankara Kalesi'ne kadar devam etti.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim Ankara'mızın Başkent oluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Birinci TBMM Binası'nda konuşma gerçekleştirdik, ardından seymenlerin geçiş törenini büyük bir gururla seyrettik. Milli mücadele ruhunu yeniden vatandaşlarımız ile paylaşmanın mutluluğunu paylaştık. Ülkemizin huzur ve barış içinde olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de "Ankaramızın Başkent oluşunun 101. yıl dönümünde, Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve il protokolü ile beraber Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık, ardından Başkent oluşumuzun kararının alındığı Birinci Meclis'teki törene katıldık" dedi.