Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Kutlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı. Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan Çırpanoğlu, Ankara'nın tarihine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan vurgusunu dile getirdi.

14.10.2024 16:46  Güncelleme: 17:25
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene katıldı.

Başkan Çırpanoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Törenlerin devamında, Ankara'nın başkent ilan edilme kararının alındığı tarihi Birinci Meclis'te düzenlenen etkinliklere katılan Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada, "Ankara, 101 yıl önce Cumhuriyetimizin kalbi olarak başkent ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen mücadele ve milletimizin kararlılığı, bugün bizlere gururla taşıdığımız bir miras bıraktı. Başkentimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kutlamalar, protokol üyelerinin konuşmaları ve seğmenlerin geçiş töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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