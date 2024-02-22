Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı kavga: 5 yaralı

Ankara\'nın Polatlı ilçesinde silahlı kavga: 5 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Muhammed D. ile Ahmet Ö. arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Ahmet Ö, Muhammed D'yi tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuklar da seken kurşunlardan hafif yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Ö'yü gözaltına aldı.

22.02.2024 21:13
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde Muhammed D. ile Ahmet Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö, tabanca ile Muhammed D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk, seken kurşunlardan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar ambulansla Polatlı Duatepe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler, olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Polatlı, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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