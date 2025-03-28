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Ankara Ramazan Bayramı'na Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Büyükşehir Zabıtası ve ASKİ, 7/24 görev başında olacak. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

28.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:20
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Büyükşehir Zabıtası ve ASKİ, 7/24 görev başında olacak. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili öncesinde tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda bayram tatilini geçirmesi için tüm birimlerdeki nöbetçi ekipler 7/24 görevinin başında olacak.

Bayram süresince, vatandaşların rahat ulaşım sağlaması için EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüs, metro ve ANKARAY, 30 Mart Pazar günü sabah saat 06.00'dan 1 Nisan Salı günü akşam saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Toplu taşıma araçlarının güncellenen hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulaması ve ego.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca, arife gününden itibaren bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı'na 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'na 2 ve Ortaköy Mezarlığı'na ise 1 adet solo EGO otobüsüyle 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecek.

Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerine en kısa sürede çözüm getirebilmek için 7/24 çalışacak. Başkentlileri olası yangın ve boğulma risklerine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu ve 340 personeliyle bayram boyunca görev başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

Sağlık işleri görev başında olacak

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanları için de görevde olacak. Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 08.00-21.00 saatleri arasında, Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ise 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. KISAMER, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Ayrıca, ücretsiz hasta nakil araçları bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.

Büyükşehir Zabıtası, bayram öncesi kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bayram süresince mezarlık, park ve meydanlarda seyyar satıcı, dilenci ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik denetimler sürdürülecek. Ayrıca AŞTİ'de de güvenlik önlemleri artırılarak otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile firmaların çalışma belgeleri denetlenecek.

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile 1200 köy mezarlığında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışmayı gerçekleştirerek, mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, düzenli temizlik ve hijyen çalışmaları yapılan cami ve mescitlerde bayram öncesinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelindeki tüm cami ve mescitleri detaylı şekilde temizleyerek bayram namazına hazırladı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü de 147 araç ve 436 personelle cami avluları, meydanlar, şehitlikler ve mezarlıkların güzergahlarında çalışmalarına ağırlık verdi. Ulus, Sıhhiye ve Kızılay başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu noktalarda yıkama ve temizlik çalışmaları yapılarak, kent Ramazan Bayramı'na hazırlandı.

Her gün on binlerce yolcunun kullandığı AŞTİ'de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 40 otomasyon ekibi olmak üzere toplamda 340 görevli bayram boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.

Halk Ekmek, 2 Nisan'da hizmet verecek

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler ile Fabrika Satış Mağazaları, 29 Mart arife günü açık, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. 2 Nisan Çarşamba günü ise tekrar hizmete devam edecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek. Olası su arızalarına müdahale için 26, kanal arızalarına müdahale içinse 30 hazır bulunacak. Sayaç sökme, takma, kartlı sayaç ve kaçak su işlemleri bayram tatili süresince Ulus'taki Genel Müdürlük binasında yapılacak. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı bölge müdürlükleri ise kesintisiz çalışacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Ramazan Bayramı'na Hazır - Son Dakika

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