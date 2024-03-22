Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Siteler\'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

22.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Siteler'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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