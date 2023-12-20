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Ankara Ulus Hali Yenilenerek Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi Ulus Hali, törenle açıldı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halin yenilenmesinin 27 milyon 100 bin liraya mal olduğunu belirtti. Yavaş, Ankara esnafının desteklenmesi ve turizmin canlandırılması amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Ankara Ulus Hali Yenilenerek Açıldı
20.12.2023 - 14:21,
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Ankara Büyükşehir Belediyesince yenilenen tarihi Ulus Hali törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada halin yenilenmesinin 27 milyon 100 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Ankara esnafının hem Kovid-19 hem de zorlu ekonomik şartlarda her zaman yanında olduklarını dile getiren Yavaş, "Amacımız hem turist gelsin hem kültürümüzü koruyalım hem de buradaki esnafımız daha fazla para kazansın. Halimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Yavaş, daha sonra hali gezdi.

Kaynak: AA
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