Ankara Üniversitesi'nde Öğrenciler Protesto Düzenledi

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan öğrenciler için basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, "Bizler bu ülkenin gençleri olarak haklarımızdan, kampüslerimizden ve ülkemizden vazgeçmiyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde toplanan öğrenciler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda tutuklanan öğrencilere destek açıklaması yaptı.

"Baskılar bizi yıldıramaz", "Yaşasın öğrenci dayanışması", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" ve "Bu daha başlangıç mücadaleye devam" sloganları atan öğrenciler adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün burada, Cebecili öğrenciler olarak tutuklanan öğrenci arkadaşlarımıza, öğrenci boykotlarına destek vererek bir gün iş durduran ve buna karşı ev hapsiyle cezalandırılan Eğitim-Sen'li hocalarımıza ve haksız yere tutuklanan tüm yurttaşlara ses olmak, onların yalnız olmadığını göstermek için toplandık. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın tutsaklığı, hepimizin tutsaklığıdır. Çünkü biz biliyoruz ki AKP ve sermaye düzeni bu saldırıları gençleri, yurttaşları sindirmek ve susturmak için yapıyor. Bizler bu ülkenin gençleri olarak haklarımızdan, kampüslerimizden ve ülkemizden vazgeçmiyoruz. Üniversite gençliği olarak ülkemizde seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere yurttaşlık haklarımızın gasp edilmesine karşı kampüslerimizde günlerdir mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün bizimle birlikte mücadeleyi büyüten 67 sıra arkadaşımız, hukuksuz bir şekilde esir tutuldukları için aramızda değiller. Bu süreçte aynı zamanda birçoğumuz anayasal haklarımıza sahip çıktığımız için polis ve özel güvenlik tarafından TOMA'lara, plastik mermiye, biber gazına ve orantısız şiddete maruz kaldık. Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla hukuksuzca göz altına alındık."

"Memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız"

Öğrencilerin gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kaldığı, Ankara Üniversitesi yurdunda kalan bir öğrencinin hiçbir neden olmadan yurttan atıldığı belirtilen açıklamada, "Gençliğin demokratik ülke demokratik üniversite mücadelesi bu baskılarla sindirilemez. Bizler bugün, bir kez daha ilan ediyoruz, tutsak tutulan tüm sıra arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve yurttaşlarımızı geri alacağız! Üniversitelerimizi YÖK'ün, iktidarın ve sermaye düzeninin faşist saldırılarına karşı savunacak, memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya, Cebeci'de bulunan akademisyenler ve Eğitim-Sen üyesi hocalar da destek verdi. Basın açıklamasına katılan Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi Hukuk Sekreteri Erkan Muniroğlu, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Öğrencilerin bir araya gelmesini engellemek ve sesini kısmak için uzun yıllardır her türlü baskı ve zor aracı seferber edilmiş durumda. Öğrencilerin en temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için mücadele eden eğitim emekçileri de bu baskılardan payına düşeni alıyor. Eğitim-Sen MYK üyelerimize ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi. İşyeri temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz tutuklandı. Ancak insan, toplum ve doğa yararına üniversite mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Tutuklu öğrencilerimizin de yanınızdayız."