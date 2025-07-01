Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı verildi

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar\'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı verildi
01.07.2025 17:00
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" verildi.

Üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen nişan taltif törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, eşi Sare Ünüvar ve çocukları ile üniversite personeli ve davetliler katıldı.

Törende, büyükelçi Matis tarafından Prof. Dr. Ünüvar'a "Macaristan Devlet Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Burada konuşan Ünüvar, çok önemli bir devlet nişanını Macaristan hükümetinin kendisine layık gördüğünü belirterek, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere bütün yetkililere teşekkür etti.

Giderek karmaşıklaşan bir dünyanın yanı sıra dostluğun ve kardeşliğin de kıymet kazandığı bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Ünüvar, "Bu çerçevede bu nişan şüphesiz yaptığımız çalışmaların bir nişanesidir, ona layık olmaya çalışacağız. Ama bunun bize sadece bir yetki değil, aynı zamanda sorumluluk da verdiği inancındayım. Bundan sonra ömrümün sonuna kadar inşallah Türkiye-Macaristan ilişkilerinin çok daha iyiye gitmesi için gayret sarf edeceğime söz vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Türkiye için son derece kıymetli bir ülke olduğunu vurgulayan Ünüvar, 1935'te üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulduktan sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan 16 dil bölümünden birinin de Hungaroloji olduğunu hatırlattı.

Ankara Üniversitesi olarak, Türkiye-Macaristan arasında 1870'li yıllardan başlayan Türkoloji serüvenini en güzel şekilde devam ettirme gayretinde olduklarını dile getiren Ünüvar, nişanı sadece şahsı adına değil, mensup olmaktan daima gurur duyduğu Ankara Üniversitesi, Türk akademi camiası ve en önemlisi de Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü dostluk adına kabul ettiğini söyledi.

"Bugün bizim için önemli bir gün"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Türkiye-Macaristan ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Bugün bizim için çok önemli bir gün." dedi.

Ünüvar'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Matis, "Bizim için sadece eski bir milletvekili, eski bir devlet adamı değil, çok daha fazlası, çok yakın bir dost." diye konuştu.

Matis, Türk-Macar ilişkilerine dair daha yapılacak birçok şey olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Bozay da 2024'ün iki ülke arasında Türk-Macar Kültür Yılı olarak kutlandığını, bu yılın da Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olduğunu anımsattı.

"Sayın Rektörümüzün bu nişanı almasında, arkasında sadece kendisine duyulan sevgi, saygı değil, üniversitenin bütün bölümlerinin gösterdiği bir çaba ve katkılar söz konusu." diyen Bozay, Ünüvar'a nişan takdim edilmesini "bir gurur" olarak nitelendirdi.

"Birlikte faaliyetlerimizi artırmak için gayret ediyoruz"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Macaristan'ın hem Avrupa Birliği üyesi hem de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olduğunu hatırlattı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Birliği'ni adil bir çizgiye getirmek için mücadele ettiğini ve Türkiye'nin oradaki haklarını savunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunu biz biliyoruz ve takdir ediyoruz. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatında da Macaristan gözlemci üye olmakla beraber çok aktif, her yönüyle aktif. Türk Devletleri Teşkilatının merkezi İstanbul ama Macaristan'da temsilciliği var. Bu da Macaristan'ın, teşkilatın geleceğini ne kadar önemsediğini ortaya koyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orban döneminde Türk-Macar ilişkilerinde gözle görülür gelişmeler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Macaristan'da çok önemli yatırımcılarımız var. Birlikte ticaretimizi ve kültürel faaliyetlerimizi artırmak için gayret ediyoruz. Her sene veya iki senede bir yaz aylarında bir Turan Şenliği oluyor. Uzak Asya'dan, Balkanlar'ın ortalarına kadar bütün kültür temsilcileri, folklor ekipleri orada buluşuyor. Gerçek anlamda bir Türk dünyası günü yaşanıyor ve çok heyecan verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı aldığı nişan için tebrik eden Yıldırım, nişanın verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a Macaristan Devlet Liyakat Nişanı verildi - Son Dakika

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