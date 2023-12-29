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Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan 72 İşçi İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan 72 İşçi İşten Çıkarıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten ANTIP A.Ş.'de çalışan 72 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarını almak ve Ankara Üniversitesi tarafından açılan ihaleyi alacak şirket bünyesinde de çalışmaya devam edebilmek için eylem yaptı.

29.12.2023 - 15:12,  Güncelleme: 15:13
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı'nın iktisadi işletmesi olan ANTIP A.Ş.'de çalışan 72 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarını almak ve Ankara Üniversitesi tarafından açılan ihaleyi alacak şirket bünyesinde de çalışmaya devam edebilmek için eylem yaptı.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi hastanelerinde bulunan otopark, kafelerin işletmeleri için ihale açtı. Otopark ve kafelerin işletmeciliğini yapan Ankara Tıplılar Vakfı ihaleye katılamadı. Ankara Üniversitesi rektörlüğü Ankara Tıplılar Vakfı'ndan işletmeleri boşaltmasını istedi. Gelinen süreçte Ankara Tıplılar Vakfı'nın iktisadi işletmesi olan ANTIP A.Ş.'de çalışan 72 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarını almak ve Ankara Üniversitesi tarafından açılan ihaleyi alacak şirket bünyesinde de çalışmaya devam edebilmek için İbni Sina Hastanesi önünde eylem yaptı. Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Sol Partililer de işçilere destek verdi.

İşçilerden Ümit Bolatbaş şunları söyledi:

"6 yıllık, 25 yıllık çalışan arkadaşlarımız var. EYT'li olup da tazminatları ödenmeyen mağdur olan arkadaşlarımız var. Var olan haklarımızı, ihbar ve kıdem tazminatlarımızı talep etmek için toplandık.  Arkadaşlarımız yıllardır burada emek veriyor ama şirket bugün ne ihbar ne kıdem tazminatı hakkında hiçbir şekilde hiçbir şey vermeyeceğini söylüyor ve bizi kapının önüne koyuyor. Biz var olan hakkımız için yola çıktık. Bu yolda da bize destek verebilecek emekten yana olan işçiden yana olan herkesi bekliyoruz. ANTIP işçi direnişi başlamıştır."

"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE İHALE DIŞI BIRAKILDIK"

Şirketten işçilere tebliğ edilen belgede şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Üniversitesi'nin son kiralama ihalesinde hukuka aykırı bir şekilde ihale dışı bırakılmamız sebebiyle şirketimiz tarafından Ankara 18. İdare mahkemesinde dava açılmış ise de tüm çabalarımıza karşın ekte gördüğünüz tahliye ilgili süreç Ankara Üniversitesi rektörlüğü tarafından maalesef ki başlatılmıştır."

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan 72 İşçi İşten Çıkarıldı
Kaynak: ANKA
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Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan 72 İşçi İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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