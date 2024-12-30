Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Demirkıran-1' operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 114'e yükseldi. Polis özel harekat ekiplerin de görev aldığı 1000 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 130 farklı adreste arama yapıldı. Operasyon çerçevesindeki yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirdi.
Haber: Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE/ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara ve Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 114 Gözaltı - Son Dakika
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