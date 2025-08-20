Anne\'den Adalet Çağrısı

ANNE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kayseri'de başından vurulan Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur, kızının ölümüne ilişkin tutuklanan sevgilisi Fehmi Demirkollu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Tuba Yağmur'a bazı kadın dernekleri de destek oldu. Kızı ve kendinin fotoğrafının olduğu; 'Bir evladımı kaybettim. Bin evladım oldu. Yağmurum ilk değil son da olmayacak. Adalet yerini bulsun. Duyun sesimi ey Türkiye. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Biz hazırız adalet bizde' yazılı pankart önünde konuşan anne Yağmur, "19 Ocak'ta öldürülen kızım Yağmur Çoban için buradayız. Kızımın adaleti için buradayız. Şahıs intihar ettiği iddiasıyla, bu şekilde kendini savunmaya çalışıyor. Kızımın adaleti için her türlü ben buradayım, yıkılmayacağım. Karşı taraf ne derse desin ne yaparsa yapsın sonuna kadar yavrumun adaletini sağlayacağım ve bu davamdan da asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

'KIZIMIN ÖLMESİNİ BEKLİYOR'

Kızının erkek arkadaşından ayrılmak istediğini de öne süren Tuba Yağmur, "'Ayrılmak istiyor' diye aşağı çağırıyor. Kızım her defasında ayrılmak istedi ama karşı tarafların tehditleri, eve gelmeleri bitmedi. Kendi gelmediği zamanlarda kardeşini gönderiyordu sürekli. Asfalta adını yazdırmalar, kızımı takip etmeler sürekli bir tehdit halindeydi. En son 19 Ocak'ta saat gece 01.00 sularında evime gelip kızımı aşağı çağırıyor. Kızım o sırada aşağı indiğinde, kızımı alıyor. 45 dakika ortadan kayboluyorlar. Daha sonrasında kızımı evin önüne getiriyor. Kızımı ben aradım, eve gelmesini söyledim. Kızım '5 dakikaya geliyorum' dedi. Tekrar aradığında, 'Anne Fehmi dediklerini duydu, ben Fehmi'yi zapt edemiyorum' diye ağlayarak beni aradı. 5 dakika sonra telefon yine çaldı. O cani kızımı öldürmüş. Bir asfaltın kenarına sanki bir hayvan öldürüp atar gibi kaldırımın kenarına atıp kızımın ölmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE İNTİHAR VAKASI DEĞİL'

Dosyadaki raporlara da dikkat çeken Yağmur, " Otopsi, balistik raporlarda da kendi elinde barut izleri, kan izleri, direksiyonda, vites kolunda ve sağ arka tampon ve ön tampon da kan izlerine rastlanmıştır. Balistik raporlarda yüzde 90 suçlu olduğu kesinleşti ama hala inkar ediyor. Kızımı o gün öldürüyor, beni çağırıyor. 'Abla Yağmur' diye aradığında ben arabaya biniyorum. Hızla kızımın yanına gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu. Hala yaşıyordu. Ambulans 45 dakika sonra geldi. Ambulans eğer erken gelmiş olsaydı belki şu an benim kızım yaşıyor olacaktı. Şu an kendisiyle yüzleşme zamanı. Dava ne kadar sürer bilmiyorum. Ama bu mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. O caninin en ağır ceza alması için de buradayım. Kesinlikle intihar vakası değildir. Kızım, canice Fehmi Demirkollu tarafından katledilmiştir" diye konuştu.

'KIZIM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Tehdit edildiğini de iddia eden anne Tuba Yağmur, "Arkaları sağlammış. Hiç önemli değil. Benim de yukarıda Allah var. Kızım için her şeyi yapacağım. Mücadelemi asla bırakmayacağım. Bir kızım daha var. Şu an tehdit ediliyorum, internet üzerinden. TikTok hesabı üzerinden sürekli tehditli mesajlar, videolar gönderiliyor. Şu an zaten hesabı kapatıldı. Hiç önemli değil. Benim bir kızım daha var. Onu korumak için her şeyi yapacağım ama Yağmur'um için de şu an görüyorsunuz. 17 yaşındaydı benim kızım. Gencecikti. Lise son sınıf öğrencisiydi ve hayali bir dükkan açıp mesleğini ilerletmekti. Ama bunu çok gördüler benim çocuğuma. Sadece benim çocuğum ayrılmak istiyordu. Şizofren bir kişilik kendisi. Sürekli tehditler, hakaretler, kızımı aşağılayıcı kelimeler. Bu şekilde benim çocuğum 3 sene boyunca onunla mücadele etti. En son 1 sene boyunca da sürekli kızım tehdit altındaydı" dedi.

Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,