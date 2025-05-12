Annelerin Umudu: PKK'nın Silah Bırakma Kararı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2079'uncu gününde sürüyor.

Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 61 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu zafer annelerin zaferi, bu zafer Türkiye'nin zaferi"

Anne Ayten Elhaman, 7 yıldır görmediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

Elhaman, "Yaklaşık 6 yıldır anneler olarak buradayız. Yılmadık, inşallah anneler başardı. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. PKK silahları bıraktı, fesih kararı aldı. İnşallah çocuklarımız gelir, bütün anneler sevinir. Artık anneler ağlamasın. Bu zafer annelerin zaferi, bu zafer Türkiye'nin zaferi." dedi.

Sariye Tokay, 14 yıldır oğlu Mehmet'in yolunu gözlediğini, evladını çok özlediğini belirtti.

Tokay, yıllardır evlatları için mücadele ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç sonuç verdi, çok sevinçliyiz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anne Sevgi Çağmar, yaklaşık 10 yıldır oğluna hasret olduğunu anlatarak, "PKK silah bıraktı, bizim çocuklarımız da gelecek inşallah." diye konuştu.

"İnşallah bir an önce evlatlarımıza kavuşuruz"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da yıllardır evlatlarına hasret olduklarını ifade ederek, onlara kavuşma ümidiyle nöbet tuttuklarını söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz, tüm siyasi partililere teşekkür ediyoruz. Bugün duyduk ki terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararı almış. Bu evlatlarımızın da evine geri dönmesi demek. Hepimiz burada sevinçliyiz, ilk defa yüzümüz gülüyor, inşallah bir an önce evlatlarımıza kavuşuruz."