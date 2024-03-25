Antakya\'da depremzedelerin boşalttığı binada yangın çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bir bina alevlere teslim oldu. Yangın, Kurtuluş Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk ve Kürt azınlığa mensup gruplar arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor. Bölgeye, hava destekli kalabalık bir polis gücü yönlendirildi. Olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır. Avrupa'daki Kürt örgütleri, yaşanan olayları protesto etmek için Brüksel'de bir gösteri düzenleyecek.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Türklerin tepki göstermesiyle arbede yaşandı ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis müdahale ederek sükuneti sağladı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç hayatını kaybederken, sürücü Furkan Kaşıkçıoğlu ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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