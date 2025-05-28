Antakya\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haraparası Mahallesi'nde park halindeki 31 AAN 30 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.