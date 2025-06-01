Antakya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Odabaşı ve Akçaova Mahallesi'ndeki 2 adrese baskın düzenledi.
Ekipler, adreslerde H.B. ile M.E'yi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, 29 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 500 AK-47 fişeği, 49 şarjör, 49 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 matkap, 2 torna makinesi ve silah parçaları ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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