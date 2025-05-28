Antakya Devlet Yolu Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Antakya Devlet Yolu Projesi İlerliyor

28.05.2025 11:59
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Amanos Dağları'ndan geçecek yol projesi, Hatay'ın ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

ANTAKYA DEVLET YOLU PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

HATAY'da Amanos Dağlarını tünellerle aşıp, İskenderun ve Antakya ilçelerini otoyolla birbirine bağlayacak Belen - Antakya Devlet Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vali Mustafa Masatlı, Amanos Dağlarını tünellerle aşıp, İskenderun ve Antakya ilçelerini otoyolla birbirine bağlayacak Belen - Antakya Devlet Yolu Projesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı daha sonra açıklama yaptı. Masatlı, "Proje kapsamında, geçilmesi zor olan Amanos Dağları, tüneller sayesinde aşılarak Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanacak. Bu gelişme, hem bölge halkı hem de tarım ve sanayi taşımacılığı açısından büyük kolaylık sağlayacak. Yeni otoyol, Amik Ovası inişinde yer alan D-825 Karayolu'na, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantı sağlayacak. Böylece Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre il ve ilçelere hızlı ve ekonomik ulaşım mümkün olacak. Trafiğin artacağı öngörülen mevcut güzergahlarda, Topboğazı-Antakya Devlet Yolu 3 şeritli olarak genişletilecek ve farklı seviyeli 9 kavşak inşa edilecek. Bu sayede ulaşım daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Proje dahilinde yer alan toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki 2 tünel ve bin 350 metre uzunluğundaki viyadük yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yapılar, 2026 yılı itibarıyla halkın hizmetine sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Amik Ovası, yüksek standartta ve güvenli bir ulaşım ağıyla Çukurova ve İç Anadolu bölgelerine bağlanacak. Bu da Hatay'ın tarım, sanayi ve genel ekonomik yapısına büyük katkı sağlayacak. Belen ve Amanos Dağları kesimlerinde çift tüp tüneller inşa edilerek başlanan Belen - Antakya Devlet Yolu Projesi kapsamında, 24,5 kilometrelik kesim 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı modern bir devlet yoluna dönüştürülecek. Proje sürecinde ayrıca Hatay'daki deprem konutları ve yeni yerleşim alanlarının ulaşımını sağlayacak toplam 76 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanması planlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antakya Devlet Yolu Projesi İlerliyor - Son Dakika

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