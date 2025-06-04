Antakya Terminali\'nde Bayram Denetimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram dolayısıyla hareketliliğin arttığı terminalde otobüsleri kontrol etti.
Firmaların yetki belgesi ve bagaj fişlerini inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu.
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