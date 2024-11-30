Antalya Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Antalya Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar kaydedilmedi. Vatandaşlar panikle evlerini terk etti.

30.11.2024 08:59
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1) ANTALYA AKDENİZ'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, çevrede de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de saat 22.13'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 74.09 kilometre açığındaki deprem, 34,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

KORKUYLA EVDEN ÇIKTILAR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Alanya'da depremi hissedenler hızla evlerini terk edip sokağa çıktı. Soğuk havaya rağmen evlerini terk edenlerden bazılarının şortla dışarı çıktığı görüldü. Bir süre dışarıda bekleyenler daha sonra evlerine döndü.

Depremin ardından evden çıkan Tuğçe Kızıl, "Eve yeni gelmiştim. Evdekilerin paniğiyle ne olduğunu anlamadan hissettim. Bir miktar sarstı. Çok uzun sürmedi ama biraz korkuttu" dedi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.

'SAHA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Alanya'mızda da hissedilen depremle ilgili olarak gerek emniyet ve jandarma birimlerimiz ve gerekse Büyükşehir ile Alanya Belediyesi ekiplerine ulaşan olumsuz herhangi bir durum yoktur. Ayrıca birimlerimiz tüm muhtarlarımız ile iletişime geçmiş olup herhangi bir ihtimale karşın saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir olumsuz durumda hemen 112'yi aramalarıdırö dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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