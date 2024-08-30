Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri'ne katıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 33. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri'ne katılarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şenlik coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi iş birliğinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri, yoğun katılımla kutlandı.

Sevcan Orhan'ın sahne aldığı gecede Antalyalılar, hem şenlik hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşadı.

"Ata toprağım" dediği Korkuteli'nde hemşehrilerini yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gece boyunca şarkılara eşlik etti.