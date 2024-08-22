Antalya Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Yurtları İçin Ön Kayıtlar Başladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kültür ve Gülveren Mahallesi ile Elmalı'da hizmete açtığı yükseköğrenim yurtları için ön kayıtlar başladı. Öğrenciler, 29 Ağustos'a kadar 'antalya.bel.tr' adresinden online yurt başvurusu yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete açtığı öğrenci yurtları bu yıl da hizmet vermeye devam edecek. Kente okumak için gelen üniversite öğrencileri için Büyükşehir Belediyesi'nin beş öğrenci yurdu 2024-2025 akademik yılına hazır. Kepez ilçesi Kültür ve Gülveren mahallelerindeki ile Elmalı'daki yurtlar, bu yıl da birçok üniversiteliye yuva olacak.

Başvurular, online olarak alınacak. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi 'antalya.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilen yurt başvuruları, 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek.