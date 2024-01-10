 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da 20 Yıl Önce İşlenen Cinayeti İtiraf Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 20 Yıl Önce İşlenen Cinayeti İtiraf Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayeti itiraf eden sanığın yargılanmasına başlandı. Selami Canpolat'ın öldürülmesiyle ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan tüm çalışmalara rağmen zanlı yakalanamamıştı. Ancak 20 yıl sonra cinayet zanlısı polise teslim oldu. Sanık, mahkemede yalan uydurduğunu ancak altında kaldığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Antalya\'da 20 Yıl Önce İşlenen Cinayeti İtiraf Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı
10.01.2024 - 10:29,
Abone Ol

Antalya'da 20 yıl önce işlediği cinayeti itiraf ederek polise teslim olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat, yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen zanlı yakalanamazken, 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

"Vicdan azabı duyuyorum"

Karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye giden Mehmet A, buradaki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti.

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A. vicdan azabı duyduğunu belirterek, 20 yıl önce Selami Canpolat'ı Kazım Ç'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

"Yalan uydurdum altında kaldım"

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Mehmet A. mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, Yargı, Tutuklama, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 20 Yıl Önce İşlenen Cinayeti İtiraf Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 20 Yıl Önce İşlenen Cinayeti İtiraf Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement