Antalya'da 450 Polis Katılımıyla Gerçekleşen Operasyonda 75 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 450 Polis Katılımıyla Gerçekleşen Operasyonda 75 Şüpheli Yakalandı

Antalya\'da 450 Polis Katılımıyla Gerçekleşen Operasyonda 75 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 8 bin 350 uyuşturucu hap, 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 hassas terazi, 16 tabanca, 3 tüfek, 270 fişek ve bir miktar para ele geçirildi. Toplamda 75 şüpheli gözaltına alındı ve operasyonlar devam ediyor.

15.05.2024 12:47
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Antalya'da 450 polisin katılımıyla, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve sosyal medya üzerinden ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat'ta belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 450 personelin ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 8 bin 350 uyuşturucu hap, 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 hassas terazi, 16 tabanca, 3 tüfek, 270 fişek, bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 42, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan 4, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 29 kişi olmak üzere toplam 75 şüpheli yakalandı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 450 Polis Katılımıyla Gerçekleşen Operasyonda 75 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 450 Polis Katılımıyla Gerçekleşen Operasyonda 75 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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