Antalya'da 62 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Sahada - Son Dakika
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Antalya'da 62 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Sahada

Vali Şahin, Ramazan Bayramı boyunca 62 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

28.03.2025 18:16
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı tatili boyunca 62 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.

Vali Şahin, Döşemealtı ilçesindeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek kolluk güçlerinin denetimleri hakkında bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, kentte 9 günlük bayram tatili boyunca misafirlerin huzurla tatillerini geçirmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Özellikle trafik konusunda bütün tedbirlerin alındığını anlatan Şahin, "Geçen yıl çok başarılı bir tedbir silsilesi ile son yılların en düşük kaza ve ölüm oranlarına ulaştık. 2024 Ramazan Bayramı tatilinde 658 kaza oldu, 560 yaralı ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl bundan daha da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse hiç can kaybı ve yaralama olmaması için çaba harcıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan da trafikte dikkatli hareket etmesini isteyen Şahin, emniyet ve jandarma personelinin müşterek faaliyetler sürdüreceklerini aktardı.

Ekiplerin bayram boyunca sahada olacağını vurgulayan Şahin, "9 günlük süre zarfından 4 bin 314 ekip ve 15 bin 627 personel trafikte görevlendirilecek. Asayişte ise 7 bin 700 ekip ve 45 bin 900 personel sahada olacak. Kentte toplam 62 bin personel ve 1010 ekibin görev alacağını söyleyebiliriz. 9 günlük tatilde her personelimiz vatandaşlarımızın tatilini huzurla geçirmesi için gece gündüz görevini yapacak." diye konuştu

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların kente girişine izin verilmeyecek

Şahin, 30 Mart Pazar 01.00'a kadar Antalya- Burdur kara yolu ile Antalya - Isparta kara yolunda gıda tedariki sağlayanlar dışında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların kente girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kentte yaşanan protestolar hakkında da bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Meltem Kavşağı bölgesinde birtakım gruplar gelerek orada bulunan polislerimize taş, maytap ve benzeri malzemeler attılar ve bundan kaynaklı olaylar oldu. Bu olaylar neticesinde sağduyulu davranan polislerimizin ve topluluk içerisinde olgunluk gösteren grupların, milletvekillerimizin telkinleriyle süreci ciddi yaralanma olmadan atlattık. Toplam 252 gözaltı oldu ama şu anda kimse gözaltında değil. Adli makamlara sevk edilenlerden 26 kişi tutuklandı, 26 kişi de adli kontrol ile bırakıldı. Diğerleri de emniyetten salıverildi. Şu ana karakolda gözaltına hiç kimse bulunmuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 62 Bin Güvenlik Görevlisi Bayramda Sahada - Son Dakika

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