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Antalya'da 85 Elektrikli Skuter Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da 85 Elektrikli Skuter Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da turizm ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yol üzerine veya kaldırımlara park eden elektrikli skuter sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 85 sürücüye ceza yazıldı. Ayrıca, kural ihlali yapan skuterlar da trafikten men edildi.

Antalya\'da 85 Elektrikli Skuter Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
11.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:17
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Antalya'da kurallara uymayan 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, turizmin ve trafiğin yoğun olduğu yollarda yol üzerine ya da kaldırımlara park ederek yaya ve motorlu trafik güvenliğini tehlikeye sokan elektrikli skuterlara yönelik denetimler yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 85 elektrikli skuter kullanıcısına ceza yazılıdı.

Ayrıca elektrikli skuterlar da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da 85 Elektrikli Skuter Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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