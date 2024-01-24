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Antalya'da Baldızın Cesedi de Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Baldızın Cesedi de Bulundu

Antalya'da motokurye Ali Diken'in öldürülüp gömüldüğü yerin gösterilmesi üzerine yapılan aramada, ikinci bir ceset daha bulundu. Zeynel Boyacı, bulunan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın kayıp olduğu geçen yazdan beri biliniyordu. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.

Antalya\'da Baldızın Cesedi de Bulundu
24.01.2024 - 20:45,
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AYNI YERDE BALDIZININ DA CESEDİ BULUNDU

Antalya'da motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğü yeri gösteren Zeynel Boyacı'nın alanda ikinci bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine yapılan aramada, saat 19.00 sularında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu. Boyacı, bulunan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay (26) olduğunu söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın, geçen yazdan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA
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