Antalya'da Bebek Terk Edildi

Güncel

ANTALYA Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ile arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya Havalimanı'nda akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi. Olayın ardından bebeği terkeden E.B.'nin, Rusya vatandaşı arkadaşı E.B. ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan E.B. ile birlikte olan diğer Rus vatandaşı da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.