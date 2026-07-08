Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Boğaçayı'nda Vektörle Mücadele Çalışması

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı ve çevresinde vektörle mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı çevresindeki sazlık alanlar, su birikintileri, kanal çevreleri ve vektör oluşumuna elverişli bölgelerde özel ekipmanlarla ilaçlama yaptı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve vektör kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı biyosidal ürünler kullanıyor.