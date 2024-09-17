Antalya\'da Boş Arazide Bir Ceset Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.
Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edildi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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