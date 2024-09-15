16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü

Murat Zor:

Allah ın kanunları varken bizler kendimiz kanun uydurmuşuz. tövbe haşa diyoruzki XAllah ım viz sana inanıyoruz ama senin kanunlar çağ dışı biz kendi kanunlarımızı uygulayacağız" diyoruz işte bunun adı LAİKLİK. Bütün kainatın sahibi kanun koymuş biz uymuyoruz. Eve gelen misafir ev sahibinin kurallatına uymayıp kendi kural koysa ne olur. Oysaki İslam a göre yaşansa hurafeler olmadan sosoyilojik, ekonomik, pisikolojik problemler en aza iner. " O herşeye Kadir dir" yayınlamadanda en azından bir kişi okudu oda sen :)