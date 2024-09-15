16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü

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Antalya'da 17 yaşındaki B.Ş. adlı çocuk, birlikte içki içtiği 16 yaşındaki arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı tabancayla vurup öldürdü. B.Ş. ifadesinde, Yıldırım ile beraber içki içtiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını öne sürdü.

15.09.2024 12:46  Güncelleme: 14:47
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Olay, saat 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 173 Sokak'taki binada meydana geldi. Evde içki içen arkadaşlar Adem Efe Yıldırım ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, Yıldırım boynundan tabancayla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekibi tarafından yakalanan B.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adem Efe Yıldırım'ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü

BERABER İÇKİ İÇMİŞLER

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, çekyat üzerinde olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovan bulundu. B.Ş. ifadesinde, Yıldırım ile beraber içki içtiklerini, bir süre sonra enerji içeceği almak için markete gittiğini söyledi. B.Ş., eve döndükten sonra içki içmeye devam ettiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını öne sürdü.

16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman: İçki kötülüklerin anasıdır. Ülke ülke olalı bu kadar yozlaşmadı. 115 5 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Özgür özel bey geçen gün bi programda içkinin daha fazla serbest olması ve ucuz olması için hükümete dert yanıyordu 62 51 Yanıtla
  • Murat Zor: Allah ın kanunları varken bizler kendimiz kanun uydurmuşuz. tövbe haşa diyoruzki XAllah ım viz sana inanıyoruz ama senin kanunlar çağ dışı biz kendi kanunlarımızı uygulayacağız" diyoruz işte bunun adı LAİKLİK. Bütün kainatın sahibi kanun koymuş biz uymuyoruz. Eve gelen misafir ev sahibinin kurallatına uymayıp kendi kural koysa ne olur. Oysaki İslam a göre yaşansa hurafeler olmadan sosoyilojik, ekonomik, pisikolojik problemler en aza iner. " O herşeye Kadir dir" yayınlamadanda en azından bir kişi okudu oda sen :) 60 21 Yanıtla
  • Mehmet Saraç: Çağdaşlık modernlik işte böyle bir şey Her türlü ilişki kesinlikle yasaklanması lazım ama pardon Özgür gidiyor değil mi tekele ölen çocuğun özgürlüğünü olacak 31 24 Yanıtla
  • Battal Gazi: hani 18 yaşından küçüklere satılmıyordu devletin denetleme yaptırım mekanizması zayıf bugün çocuklarımız alkolü de sigarayıda çok kolay ulaşabiliyor ve sonuç bir aileye daha ateş düştü Allah yakınlarına sabır versin 37 0 Yanıtla
  • Çelikk: Çete lideri Kim 16 5 Yanıtla

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