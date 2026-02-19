Antalya'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Antalya'da Cinayet ve İntihar

19.02.2026 18:01
Özgür Yeke, kadını vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay soruşturuluyor.

ANTALYA'da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra haber alınamayan Özgür Yeke (47), evinde bir kadınla başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; yakınlarına intihar edeceğine dair mesaj atan Özgür Yeke'den bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları telefonla arayıp, ulaşamayınca Özgür Yeke'nin evini kontrol etmeye gitti. Kapının açık olduğunu gören yakınları, içeri girdiklerinde Özgür Yeke ile bir kadını kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Özgür Yeke ile yanındaki kadının başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde tabanca ve 3 boş kovan da bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Antalya'da Özgür Yeke'nin evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan kadının kimliği tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı parmak izi incelemesinde cansız bedenin Aysun İnam'a (41) ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki detaylı çalışma ve inceleme sonucunda Yeke'nin İnam'ın başına tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşıldı. İncelemenin ardından Özgür Yeke ve Aysun İnam'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ'

Öte yandan, Yeke'nin ablasını arayıp intihar edeceğini söylediği, aynı saatlerde komşuların daireden 3 el silah sesi duyduğu öğrenildi. Olayı haber alıp gelen Özgür Yeke'nin fenalaşan ablası, "Ölmemiş değil mi? Ölmemiş" diyerek feryat etti. Cenazelerin götürülmesi sırasında Yeke'nin yakınları fenalık geçirirken, abla kendini yere atıp ağladı.

Kaynak: DHA

