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Antalya'da 'Çukur Çetesi' Operasyonu: 43 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da 'Çukur Çetesi' Operasyonu: 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kemer merkezli 5 ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'Çukur Çetesi' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik 43 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, bir annenin jandarmaya ihbarı sonucu ortaya çıktığı ve suçlarının arasında tefecilik, dolandırıcılık ve mal varlığı aklama gibi suçlar bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında çetenin elinde bulunan bungalovlar, banka hesapları, araçlar ve taşınmazlara el konuldu.

29.12.2023 - 11:44,  Güncelleme: 11:46
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ANTALYA Kemer merkezli 5 ilçede 'Çukur Çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çetenin, 28 yaşındaki oğlunun borçlarından dolayı intihar etmesi üzerine bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'ndan toplam 404 personelin katılımı ile 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 48 şüpheliden 43'ü yakalanarak, gözaltına alındı. 43 şüpheliden 2'sinin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

PİYASANIN ÇOK ÜSTÜNDE FAİZLİ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işledikleri belirlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen 81'i şirket olmak üzere bungalovların olduğu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin çoğunun ilçelerde galericilik yaptığı, piyasa değerinin çok üstünde fiyatlara faizli araç sattıkları saptandı.

İLK KEZ KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin araçları sattıkları kişilere teslim etmedikleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ile toplamda 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen gelirler ise takibe takılmaması için Hawala sistemi ile transfer edildi. Sistemin Türkiye'de ilk defa kullanıldığı ve bir operasyonda tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

'OĞLUMUN ÖLÜMÜNDEN BUNLAR, SORUMLUDUR'

'Çukur Çetesi' olarak adlandırılan yapılanmanın, oğlu intihar eden bir annenin jandarmaya ihbarı ile çökertildiği öğrenildi. 7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çeteye olan borçlarından dolayı intihar eden annenin Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na giderek 'Benim oğlumun ölümünden bunlar, sorumludur' ifadesi üzerine çetenin yapılanmasının ortaya çıktığı öğrenildi. Operasyonun ardından diğer mağdurların da jandarmaya giderek şikayette bulunduğu belirtildi.

Antalya\'da \'Çukur Çetesi\' Operasyonu: 43 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 'Çukur Çetesi' Operasyonu: 43 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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