Antalya'da Daireler Ateşe Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Daireler Ateşe Verildi

14.06.2025 18:30
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Yılmaz Ç., tartıştığı arkadaşının dairesini ateşe verip kaçtı, polis arıyor.

ANTALYA'da Yılmaz Ç., tartıştığı arkadaşı Selçuk Dulkadir ile ağabeyi Mehmet Dulkadir'e ait olan daireleri ateşe verip, kaçtı. Yangın büyümeden söndürüldü, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 595'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Giriş katta oturan Selçuk Dulkadir, arkadaşı Yılmaz Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın bir süre sohbet etti. Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Yılmaz Ç., ev sahibi Selçuk Dulkadir'e saldırdı. Dulkadir'in ağabeyi Mehmet Dulkadir'e ait olan bir üst kattaki dairede bulunan Ali Kemal Bütün, gürültüyü duyunca aşağı inip tarafları ayırmaya çalıştı. Yılmaz Ç., taşla giriş kattaki dairenin camını kırıp, odalardaki bazı eşyaları ateşe verdikten sonra, üst kattaki daireye girdi. Kapıyı kapatan Yılmaz Ç., yatak odası ve salonu ateşe verdi. Daha sonra balkondan atlayan Yılmaz Ç., kaçtı.

ARANIYOR

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale edip, büyümeden söndürdü. Selçuk Dulkadir, ağabeyi Mehmet Dulkadir ve arkadaşı Ali Kemal Bütün, olayı polise anlattı. Dumandan etkilenen Bütün, tedbir amaçlı ambulansta gözlem altına alındı. Polis, Yılmaz Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Ali Kemal Bütün, yaşadıklarını anlatarak, Kavga çıktı, ayırmak için aşağı indim. O da arka kapıdan çıkıp koştu. Ona doğru yöneldim, kapıyı kilitledi. Yetişemedim, ateşe verip balkondan atladı ama ilk kavga aşağıda Selçuk'la arkadaşları arasında oldu. Selçuk'u korumak için aşağı inince o yukarı kaçtı. Aşağıda yangın vardı, ben o odaları söndürürken, o da yukarı ateşi verip balkondan kaçtı dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Daireler Ateşe Verildi - Son Dakika

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